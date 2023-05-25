指網上現捐血虛假訊息　葛珮帆斥以病人利益煽動仇恨促徹查

不單止退出器官捐贈者增加，議員員葛珮帆指近日網上出現有關捐血的虛假訊息，聲稱市民捐血會間接協助私家醫院，將血液供應內地以謀取暴利，她指相關訊息完全錯誤，以病人的利益作籌碼，製造矛盾和煽動仇恨。 她擔心有市民會受影響而選擇不再捐血，促請政府澄清，並研究打擊網上虛假資訊的措施。她亦呼籲市民捐血，救助有需要的病人。

她又指有人在網上抹黑器官捐贈相關互助機制，惡意散布謠言，形容是非常可恥及冷血，又說這些反中亂港份子，有組織有計劃製造兩地矛盾，宣傳手法與2019年反修例事件相似，認為執法部門需要徹查。

另一議員吳秋北指香港器官捐贈數目極為有限，現時有超過2500病人等候接受器官移植，不少病人未能等到器官移植而離世。他說，國家設有「中國人體器官分配與共用計算機系統」，法律規定亦嚴格，捐贈和移植數量居於世界第二、亞洲第一，他期望兩地盡快落實合作框架。

選委會界別議員陳凱欣表示，現時內地每年有17000多人接受器官捐贈，亦有約1100個器官的捐贈找不到合適病人，如果內地與香港建立合作機制，當有器官捐出而未找到合適病人移植時，就可以啟動機制，進行跨境捐贈作配對，達致最大效益。