建造業人手不足　甯漢豪稱不能逃避輸入外勞

本港建造業人手不足，一直以來業界均有輸入外勞的聲音。發展局局長甯漢豪今日（25日）表示，會以多管齊下策略應對，包括增加培訓、引入科技，又坦言輸入外勞是不能逃避的，並舉例指啟德體育園、香港機場三跑及石鼓洲焚化爐等公營項目亦有輸入外勞，相信日後輸入外勞的數目仍會多於過去幾年每年幾百人。對於新田科技城計劃採用直接批地方式惹議，甯強調一定會制訂「有板有眼」的框架及機制，無可能將科技城變成地產項目。

甯漢豪表示，即便引入科技和增加培訓，建造業人手短缺的問題也未必會因此而即時「止咳」，故仍需要輸入外勞。以未來幾年香港踏入建造業高峰期，單計政府工務工程，開支會由現在每年約800億港元，增至每年過千億港元。甯認為香港現時要「拼經濟」，尤其很多房屋供應及基建項目要「追回時間」，若因人手不足而拖慢工程而影響經濟發展，屬不智做法。至於有消息指會輸入過萬名建造外勞，甯漢豪則指稍後會再交代，但她強調現有機制下，外勞工資不會低過該行業的中位數。

此外，政府早前公布新田科技城的詳細安排，甯漢豪指會以多元方式批地，包括直接批地模式，但一定會制訂框架及機制，以規範進駐企業。甯又指，未必會「倒模式」訂立批地條款，會按進駐企業的性質及發展釐定條款，又會制定營運協議，要求企業達標，如果違反則政府有權收回用地。