逾6成受訪照顧者屬高齡　情緒無法釋放　哭訴可否有Break

全港現時至少有45萬名照顧者，惟政府的照顧者政策一直被指不足、備受詬病，有政黨早前進行問卷調查，顯示有61.6%被照顧者年齡65歲或以上，當中75歲或以上佔了41.9%；照顧者普遍休息不足、個人情緒無法釋放，而支援匱乏。有照顧者直言想要獲得政府「尊重」和「欣賞」，要「搞好啲福利」，也有議員指政府需要正視照顧者。

問卷於3月至5月進行，共取得654名有效樣本。結果顯示，有61.6%被照顧者年齡65歲或以上，當中75歲或以上佔了41.9%；被照顧者中，身體機能欠佳佔 46.3%，長期病患者佔 35.3%，肢體傷殘或行動不便的佔 18.8%，患有認知障礙的佔了 18.5%；照顧時間方面，有 37.3%照顧者每天投放 10小時或以上；其中61.9%受訪者没有領取政府津貼，42.1%有領取政府津貼的佔，但大多數受訪者(76.6％)收入主要來源是個人薪金及家人援助。

化名為Tracy的照顧者表示，其父患有小腦萎縮行動不便，自己也因而遺傳此病，惟稱因政策所限，只能領取2150港元的傷殘津貼卻未能領取照顧者津貼。她表示，政府規定一個人不能同時領取公共福利金和照顧者津貼，但她認為自己作為傷殘人士和照顧者的身份不同，希望政府可以「尊重」和「欣賞」照顧者。

另一名照顧者Rita指自己曾為照顧父親，早上留在家中，下午外出兼職，其父的住屋面積不大，因此不能用輪椅代步，她分享經歷時潸然淚下，希望政府可以「搞好啲福利」、「令照顧者有Break（休息）」。

議員李世榮指上述可見照顧者情況「不健康、不理想」，強調照顧者為「犧牲個人工作的照顧者」、「無名英雄」，居家安老配套不足夠，建議政府設立18區照顧者支援中心，考慮設立專業照顧者制度、向照顧者提供經濟支援。