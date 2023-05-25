東涌綫延線動工　連接欣澳及東涌站加強區內連繫　目標2029通車

港鐵今日(25日)舉行東涌綫延線工程動土典禮。港鐵表示，隨着該綫主體工程展開，東涌綫延線項目目標於2029年通車。但由於項目涉及在營運中的東涌綫上進行工程，為工程規劃、施工和建造時間帶來挑戰，港鐵將盡力做到維持東涌綫列車服務，同時全力推展工程。此外，多個新鐵路項目將於今年內陸續動工，包括屯門南延線，東鐵綫古洞站及小蠔灣站；北環綫主綫、洪水橋站及機場鐵路掉頭隧道延展段的法定程序或前期工作亦正有序推展。

港鐵東涌綫延線工程今年初獲行政會議批准興建，工程分為東、西段兩部分，包括於現有欣澳站及東涌站之間的建造東涌東站，涉及對現有約1.2公里長的路軌改道備置工程；西段工程則從現有東涌站鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西地底建造新終點站東涌西站。

港鐵主席歐陽伯權致詞時表示，新項目配合東涌東填海區及東涌西新市鎮擴展計劃，通車時預計服務區內約29萬現有及新增人口，加強區內外連繫，支持區內居住及就業人口長遠持續增長。

政府早前指，東涌西和東涌東一帶的東涌新市鎮擴展區，是香港重要中長期土地供應來源之一，東涌綫延線能支持該區人口和就業機會長遠持續增長。相比路面交通工具，東涌綫延線項目落成後，東涌西站及東涌東站前往尖沙咀或中環，所需時間預計可分別減少約12及21分鐘。