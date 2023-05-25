黃之鋒違禁起底令判囚3個月　判詞指屬公眾人物或造成漣漪效應

因涉47人初選案被還押的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指於2020年在網上貼文，公開2019年11月西灣河向示威者開槍的警員及其家人姓名、資料及行蹤等，涉嫌違反高院先前禁止對警員「起底」的頒令及對該警員保密身份的命令。黃承認責任，上月在高院被判監3個月。法官今（25日）頒判詞解釋原因，表示黃之鋒屬公眾人物，本案屬同類案中最嚴重之列。

本案申請人為律政司司長，答辯人是黃之鋒。據申請方指，2020年8月16日，執法人員網上巡查時，發現黃之鋒曾在網上貼文，向羅冠聰披露2019年西灣河開槍案之開槍執法人員的中文姓名，說「聽聞無差別殺人犯成家喺英國」，並轉載連登討論區的貼文，貼文上有該執法人員與家人的相片及個人資料等。

法官在判詞中指，答辯人作為公眾人物，應該知道自己備受關注及具影響力，但被告沒有三思，便將涉事執法人員的資料放上社交平台，或會造成漣漪效應，鼓勵他人騷擾事主。考慮到答辯人社會地位，法庭認為屬違禁起底令案中最嚴重之列。顧及本案發生已多年，加上答辯人承認責任，認為恰當刑期為判囚3個月。就訟費方面，律政司要求答辯人逾22萬港元訟費，法官考慮後，下令答辯人須付5萬港元訟費。

案件編號：HCMP 585/2022