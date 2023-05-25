相思灣村僭建不拆除　村霸黃子洋釘契有排衰

西貢相思灣村土地亂象再有新進展，聲名狼藉的村霸黃子洋及黃平兩父子，所居住的38號屋被踢爆違規僭建一間石屎屋作為獨立廚房及廁所後，西貢地政處於今年2月中發出警告信，飭令相關地段業權人於限期前拆除該構築物。土地註冊處今日(25日)回覆東網查詢時表示，已接獲由地政總署送交的警告信，並已於今年5月22日辦理註冊，意即將該僭建物「釘契」，即日後不能買賣此物業。

早前有村民舉報，指黃子洋父子涉嫌在居住的祖屋前方祖堂地，違規僭建一間石屎屋作為獨立廚房及廁所，更涉嫌用作招待租用獨木舟的客人作廁所之用，引起衞生環境問題，令村民敢怒不敢言。東網多番向地政總署查詢，時至最近才有新進展。

地政總署發言人表示，有關構築物位於西貢相思灣丈量約份第230約地段第123號，西貢地政處於今年2月中發出警告信，飭令相關地段業權人於限期前拆除該構築物。由於地段業權人沒有在限期前作出糾正，處方已把該警告信送交土地註冊處註冊。處方會按既定程序跟進個案及在需要時採取進一步契約執行動。土地註冊處發言人指，已收到由地政總署送交該構築物的警告信，並已於今年5月22日辦理註冊。