有線電視收費節目下月終止　通訊辦提醒用戶留意合約安排

通訊事務管理局辦公室發出通知，提醒香港有線電視本地收費電視節目服務的用戶，留意下周四(六月一日)服務終止後的合約安排。通訊辦發言人表示，有線電視會安排個人用戶的收費電視服務合約下月1日終止，除非客戶選擇其他方案，否則尚未享用的回贈、月費豁免和按金會分期攤還，以及如適用的話將會退款；如個人用戶所訂購的是組合服務，當收費電視服務終止後，有線寬頻會繼續按有關合約提供組合服務計劃內的其他服務，直至合約完結。

通訊辦發言人強調，有線電視終止收費電視服務，將不會影響接收其免費電視頻道，過往有小部分大廈或樓宇，透過有線電視的傳輸系統接收奇妙電視的免費電視訊號，當中絕大部分大廈或樓宇已在過去數月，經有線電視或奇妙電視安排完成改裝電視接收系統，相關用戶現時已可透過無線電頻譜接收奇妙電視的免費電視訊號。發言人又指，現時有線電視用戶可移除有線電視解碼器及自行將其電視或接收器直接接駁至現有的電視天線插座，以繼續接收免費電視訊號。

此外，通訊辦亦提醒，除有線電視設立的四個回收點，用戶亦可將解碼器及相關設備交到環保署旗下「綠在區區」全港超過160個回收點，以減少電子廢物。有線電視已就上述事宜向用戶提供指引，詳情可瀏覽其專題網頁。