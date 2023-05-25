未來有8日落雨　明日佛誕起升溫　下周二上水最熱38°C

近日氣溫升高，夏天氣息已到，天雨亦常臨大地，天文台預測未來9天將落8日雨，而明日(26日)適逢佛誕，是自去年列為法定假期的第二個佛誕紅日，最高氣溫達攝氏31度，而下周初至中會進一步升溫，期間最高溫達攝氏34度，其中下周二(30日)全港大部分地區將達攝氏35度，上水最熱更達攝氏38度。市民外出記得遮跟身，同補充水分防中暑啦！

根據分區天氣預報，下周二新界多區最高氣溫將達攝氏36度或更高，其中上水達攝氏38度，全港最熱！而打鼓嶺、石崗及流浮山亦高見攝氏37度；至於大埔、沙田、屯門及赤鱲角亦高達攝氏36度。

隨着南海北部的高空反氣旋增強，未來一兩日廣東沿岸天氣炎熱，天色大致良好。天文台預料現時位於西北太平洋的超強颱風「瑪娃」，會在周末期間移向呂宋以東海域，惟隨後其路徑仍存在變數，現時預測較大機會將在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動。受其外圍下沉氣流影響，下周初至中期華南地區天氣酷熱。

九天天氣顯示，明起一連3天有驟雨，下周一(29日)轉晴一天，翌日起再連落5日驟雨，期間下周三、四(5月31日及6月1日)更會有雷暴。氣溫方面，未來9日氣溫將逐步升溫，介乎攝氏27至34度，其中下周一至四日間酷熱。