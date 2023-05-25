走犯案被控誤導警務人員　24歲男轉介區院審理　另認曾襲擊女友

西九龍裁判法院上月發生懷疑「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候還押期間，疑與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。2人同被控誤導警務人員，陳另被控從合法羈押逃離罪，今（25日）在西九龍法院分2案再提訊。就「掉包」事件，控方指本案會轉介至區院審理，2人的案件押後至6月21日再訊，以便準備轉介文件。至於林涉襲擊女友案，林今承認1項襲擊罪，還押至6月12日判刑。2人續還押。

報稱無業的被告林景浩，今承認一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指他在2023年4月9日在旺角福全街富邦大廈一單位內，襲擊一名姓葉女子。案情指，事發時被告與葉是情侶關係，當日他們因感情問題發生爭執，期間被告出拳打女友，令對方頭、肩受傷。被告警誡下承認因一時衝動犯案。裁判官先為被告索取背景及心理報告後，才聽取辯方求情及判刑。

至於「掉包」案方面，涉嫌販毒被告是37歲售貨員陳樹華。控方申請將案押後，以便準備轉介區院的文件，而涉及2名被告的案件將合併處理。2名被告均沒有保釋申請，繼續還押看管。林景浩在本案中，被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許陳樹華謊報他的身份為林景浩，以誤導警務人員何素強。

陳樹華則被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，與林景浩交換身份，以誤導警務人員何素強。被告另外被控於同年4月10日至13日，在香港身為警員陳偉鴻合法羈押下的人，從該警員的合法羈押中逃脫。在販毒案中，陳面對2罪，控罪指他於今年4月7日，在油麻地炮仗街非法販運危險藥物；另同日阻撓在正當執行職務的警務人員。此案會在6月2日再提訊。

案件編號：WKCC 1492、1572、1606/2023