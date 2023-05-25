發起人簡仲文因病離世　藍雪櫃將告別

喺疫情爆發初期，本地口罩嚴重不足，米、食糧、廁紙等，更出現盲搶的情況。善心人簡仲文在吳松街及文苑街街頭放了一個「藍雪櫃」，實踐「共享雪櫃」的概念，但其家人透過社交媒體沉痛宣布簡仲文於5月中因病離世，並指藍雪櫃的歷史任務亦已完成。

簡仲文的家人說，「老竇曾經講過，希望藍雪櫃可以早日引退，咁樣代表疫情消退，經濟回穩，大家都可以安居樂業，就喺疫情真係減弱嘅時侯，老竇嘅身體出現狀況，仲喺好短時間內離開咗我哋…，既然老竇嘅任務完成；藍雪櫃嘅歷史任務亦都宣布完成喇。」

這個藍雪櫃的櫃門寫上「取你所需，送你所想。」雪櫃並無接駁電源，內裏放滿由有心人捐贈的物資，供有需要人士取用，不時補充由熱心人士捐獻的食物及防疫物資，望在困難疫情環境下可解街坊燃眉之急。

簡曾指藍雪櫃不單止因為能較好保存食物，更是寓意「同打開屋企個雪櫃一樣」，令取食物的人不用尷尬。社會有聲音擔心捐贈的物資會被人濫取、甚或變賣，但他指在運作期間，大部分人都非常自律，「即使佢真係拎完嘢之後攞去賣，咁賣番嚟嘅錢都會幫咗佢吖。其實都一樣係一個善行，只係個形式有少少出入啫。」