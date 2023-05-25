增援少數族裔小學生學中文 今年起升小五六可申銜接課程

為加強支援非華語小學生學習中文，教育局多年來都透過學校提供暑期銜接課程，幫助將入讀小一和升讀小二至小四的學生，適應和加強中文學習。教育局局長蔡若蓮今日(25日)於社交網站表示，將由今年起，將銜接課程擴展至升小五、六的非華語學生，以期讓他們為下學年的中文學習做好準備。

蔡指出，參與的學校可按學生需要，靈活設計課堂內容，並舉辦具趣味性的學習活動，例如讀書會、朗誦、戲劇、參觀等；學校更可安排家長一起參加課堂和活動，支持和陪伴學生一起學習中文，鼓勵學校申請津貼舉辦課程，為非華語學生提供更多學習中文的機會。

參與學校須免費提供每班總時數不少於60小時的課程， 每班平均學生人數約15名，參與人數下限(特殊學校除外)為10名來自本校及或他校的非華語學生。特殊學校的參與人數下限則為5名非華語學生。該課程必須在暑假期間進行。

教育局又指，今年的津貼額為每班24,860港元，局方會按申請學校的參加學生人數及分組安排，批准 學校開辦的班數，並向學校發放有關津貼。如有未使用的津貼，教育局 將根據學校提交經審核的帳目收回截至今年8月31日的餘款。