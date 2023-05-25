逾3成受訪公務員不滿加幅 政府人員協會建議劃一加5%

政府人員協會促政府加薪5%或以上，以激勵士氣及留住人才。(林彥汛攝)

薪酬趨勢調查委員會早前公布薪酬趨勢調查結果。政府人員協會早前進行調查，發現僅約21%受訪公務員對加幅感滿意，約90%人希望加幅不低於4.5%。該會認為整體經濟水平回復正常，薪酬調整不會對公共財政構成重大壓力，要求所有公務員劃一加薪5%或以上，惟相信4.65%為可接受範圍。勞工界議員梁子穎認為過去3年，分別有2年凍薪，1年劃一加薪2.5%，即使加薪亦未能追回通脹。

薪酬趨勢調查委員會日前公布今年調查結果，薪酬趨勢淨指標高、中、低層公務員介乎2.87%至4.65%。政府人員協會在本月17日至21日期間向3030名公務員進行問卷調查，發現只約21%受訪者對薪酬趨勢調查感到滿意，而有31%人不滿意，有46%人認為尚可。另外，約90%希望加薪不低於4.5%，當中又有超過60%的人希望加薪5%或以上。

該會認為今年本港經濟水平明顯改善，加上政府儲備相對穩定，相信加薪不會對公共財政構成重大壓力，又指近年政府凍結公務員編制，以及近期公務員空缺離職問題愈趨明顯，對各部門人手造成壓力，公務員壓力更是有增無減，促政府加薪5%或以上激勵士氣留往人才，但重申加薪4.65%為可接受水平。

該會主席馬志成指去年加幅水平對公務士氣已有影響，相信不加薪會影響公務員士氣，副主席黃家聲則指近年年輕和有經驗的公務員流失率大，又相信現時「政府係挽留唔到」，認為只有加薪才可留住他們。

梁子穎指公務員加薪水平一直是「追落後」， 只追去年情況，不能反映現況。他又指出過去3年，公務員面對有2年凍薪，1年劃一加薪2.5%，即使未來加薪，亦無法追回通脹，憂加薪幅度不足會影響公務員士氣。