流感季節持續個半月完結　每周最多48宗嚴重及死亡個案

衞生署衞生防護中心在上月6日宣布，因季節性流感活躍程度繼續上升，表示香港已踏入流感季節。事隔近個半月，中心今(25日)表示流感活躍程度於4月下旬到達最高峰後逐漸回落，至剛過去的上周六(20日)一星期已回到基線水平，宣布流感季節已完結，但提醒市民應繼續保持個人、手部和環境衞生，預防包括新冠病毒病在內的呼吸道傳染病。

中心發言人指，香港的流感活躍程度自4月初踏入流感季節後持續上升，至上周回到基線水平期間，檢測出的流感病毒有約8成主要為甲型(H1)流感。根據最新的監測數據，在呼吸道樣本中，季節性流感病毒確診百分比從截至4月22日一周18.2%的高峰，下降至截至上周六一周的3.83%。因流感而入住公立醫院的比率，亦由1.13(每一萬人口計)的高峰下降至0.23(每一萬人口計)的水平。

此外，每周流感樣疾病爆發的報告數字，從上月最後一周的59宗，已回落至本月首兩周分別24和25宗，而截至上周六的一星期更進一步下降至10宗。嚴重或死亡個案方面，4月9日至5月6日期間，每周錄得46至48宗嚴重流感(包括死亡個案)的報告，而截至5月20日的一周則錄得32宗。

新冠感染方面，最新數據顯示，本地確診升幅顯著放緩，最近7日(5月18至24日)的新增化驗所確診檢測數字介乎467至554宗，未有明顯上升趨勢。上周三至本周二(17日至23日)期間公立醫院每日新增住院個案數目於384至489宗徘徊，而公立醫院每日新增情況危殆或嚴重個案數目則介乎24至43宗，暫未有進一步上升的迹象。