全港一連兩日反罪惡打擊黑幫 拘92人檢私煙賭具

執法部門昨日(24日)及今日(25日)在全港各區採取代號「逸影」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，成功破獲6個非法賭場及偵破逾20宗罪案，檢獲約4.6萬港元現金、各式酒類飲品、懷疑私煙及大量賭博用具，市值超過80萬港元。

行動至今，一共拘捕53男39女(16至65歲)，當中包括20名本地人士、67名非華裔人士，3名內地人士及2名越南非法入境者，分別涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「僱用不可合法受僱的人」、「違反逗留條件」等罪行。

其中在昨晚，執法部門聯同入境處搜查尖沙咀區一間持牌酒吧，期間人員喬裝顧客，發現2名中國籍男女(46歲及53歲)懷疑協助及非法僱用12名持護照的泰國籍女子(23至37歲)當陪酒女郎。經調查後，人員拘捕上述14人，該2名中國籍男女涉嫌「協助違反逗留條件」及「僱用非法勞工」，另外12人則涉嫌「違反逗留條件」。

今日下午，該部門再聯同入境處在尖沙咀區展開代號「撒哈拉」的打擊黑社會活動及非法黑工行動，行動仍然進行中，不排除會有更多人被捕。