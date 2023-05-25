荃灣廣福護老院爆耳念珠菌　4中招院友曾入住瑪嘉烈及仁濟

廣福護老院(荃灣)有限公司爆發耳念珠菌群組感染，衞生署衞生防護中心今日(25日)公布，個案涉及4名73至93歲院友，他們均曾入住瑪嘉烈醫院或仁濟醫院，其中3人已出院，防護中心正繼續調查該組群的感染源頭及進行追蹤篩查，不排除安老院舍內出現傳播。

衞生防護中心分別於本月9日、本周一(22日)及昨日(24日)接獲醫院管理局通知，共3名居於涉事院舍並曾入住瑪嘉烈或仁濟醫院的1男2女院友，經化驗證實帶有耳念珠菌。他們均有長期病患，但沒有相關感染徵狀，當中2人已出院。

在接獲上述通知後，防護中心再向涉事院舍作進一步流行病學調查，包括進行接觸者追蹤篩查，並發現該院舍的1名78歲男院友早前已經驗出為帶菌者，他自去年11月至今年1月曾多次入住仁濟醫院，現時情況穩定並已出院。

防護中心已提供感染控制建議及培訓院舍職員，並建議院舍根據既定指引，加強執行各項感染控制措施，包括妥善安置帶菌院友，嚴格執行接觸傳播防護措施，加強環境清潔及消毒，使用專用醫療用具、洗手間及沐浴設施，以防止耳念珠菌散播。防護中心會與院舍保持密切聯繫並監察院友情況，確保院舍嚴格執行各項感染控制措施。