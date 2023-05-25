房屋局舉辦簡約公屋營辦簡介會　逾60間機構出席及分享經驗

港府目標未來5年內興建3萬伙簡約公屋，其中首4個分別位於元朗攸壆路、牛頭角彩興路、屯門第3A區及啟德世運道的項目營運招標工作，最快於明年第一季陸續展開。房屋局今日(25日)就舉辦「簡約公屋」營運簡介會，向有意參與營運的機構，介紹相關項目的營運和管理計劃，以及營運合約的招標流程，並藉此與機構進行交流及意見分享，有超過60個非政府機構和物業服務機構的代表出席

簡介會歷時個半小時，房屋局局長何永賢在會上表示，參考了過渡性房屋的經驗，政府除了會主導「簡約公屋」項目的興建外，亦將主導整個項目的營運和管理；當中經公開招標委聘的營運機構，需按照政府訂立的準則編配單位、處理日常租務事宜、營運和管理所屬項目的配套設施、為居民提供不同社會服務，以及於項目結束時安排住戶遷出單位等。何指出，除了投標價格，當局會着重投標機構的管理能力、過往的服務表現，以及其計劃書內建議的營運和管理模式，來作出評審及甄選工作。

何永賢指，期望簡約公屋除能夠盡快為居住於不適切居所的市民改善生活環境，亦可透過推動社會各界的持份者參與項目營運，與政府齊心協力，進一步改善弱勢社群的生活質素，創造更和諧共融、關愛互助的社區。