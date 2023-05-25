無掩麵包擺港鐵站樓梯口　網民憂衞生風險　連鎖店留言會跟進

港人一直關注食物衞生問題，屢次有食肆及店舖被揭發有衞生隱憂。有網民今日(25日)就在社交平台反映，指自己在港鐵炮台山站目睹某連鎖麵包店竟將新鮮送抵的一籃籃麵包，在無遮掩下放置在站內樓梯口，擔心食客進食該些麵包會有衞生風險。不過，有街坊就表示對事件「見怪不怪」，指已非首次見到上述情況出現。

涉事網民今日中午12時許在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，反映自己見到上述情況。其他網友見到相關相片後紛紛批評，「麵包都唔平，原來衞生都係咁差」、「搵啲嘢蓋住個面有幾難呀」。不過，亦有網民表示此情況已十分常見，「做過相關行業，麵包做完之後擺係貨倉等出貨都係無遮無掩十幾個鐘頭」、「去工場睇睇包你大開眼界」。

而事件亦引起各界關注，涉事麵包店的官方帳戶亦在貼文留言，表示感謝事主反映，目前公司已針對相關事件聯絡運輸團隊作一步跟進。類似的事件去年11月亦有發生，一名疑似「蛋撻王」員工坐港鐵，以購物車運送一層層蛋撻皮，惟最上層、約30個蛋撻皮沒有任何遮掩，也沒有保鮮紙包着，直接暴露在空氣中。事件引起網民關注蛋撻王的蛋撻衞生問題，「蛋撻王」翌日亦就事件在官方專頁上致歉。