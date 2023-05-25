酒吧臥底行動被識破　警員遭圍毆兼剝光豬搜身　6被告認罪候判

一名男警於2021年底到尖沙咀一間酒吧執行臥底行動時，被他的中學同學認出身份，並遭到酒吧內約10人包圍及禁錮，期間被人毆打，更有人稱要「體驗搜身滋味」，脫光他衣物搜身及要他交出財物。被指涉施襲的其中6人其後被落案起訴非法禁錮及傷人等罪，並於今日(25日)在區院承認控罪，法官把案件押後至下周三(31日)判刑。

6名被告依次為蔡浩寅(24歲，泰藉唱片騎師)、李偉軍(28歲調酒師)、麥偉樂(29歲，侍應)、江唐希(26歲，地盤工人)、胡家俊(27歲，運輸工人)及鮑俊鏗(22歲，無業)。他們承認於2021年12月19日，在尖沙咀赫德道11號地庫「喜點」與其他身份不詳者，非法禁錮警員27471，並將他羈留；胡另承認非法及惡意對27471身體加以嚴重傷害。

案情指，案發當日凌晨4時許，事主喬裝顧客到涉案酒吧收集情報，其後酒吧職員稱有警察查牌需暫停營業。事主準備離開時，遭被告蔡浩寅認出他是其中學同學，並大叫：「依度有差佬」。事主及後被逾10人包圍，並用間尺狀物襲擊他。事主曾衝到後門，但被部分被告拉回，並遭眾人拳打腳踢。事主要求離開被拒，並被交出身份證及手機等財物，有被告建議讓事主「體驗被警察搜身的滋味」，並把他帶入一房內，要他脫光衣服，期間亦曾掌摑事主，且有被告拍照。其後房外有人著事主穿回衣服，事件持續約40分鐘後，事主獲准離開到急症室診治，發現左邊一條肋骨骨折。其後又證實患有創傷後遺症。6名被告最終於翌月被捕。

案件編號：DCCC 731/2022