政Whats噏：刀案地圖溫故知新　陳沛然籲巿民早啲返歸

持刀傷人案件急增，前醫學界議員陳沛然半年前開設名為「動感之刀」嘅安全地圖，一目了然咁向網民呈現邊度係刀案頻生嘅區域。今日(25日)佢再透過「陳仔安全頻道」嘅網上視頻，溫故知新咁向大家講吓安全地圖嘅使用方法，同埋歸納百多200宗刀案之後，有關人身安全需注意嘅事項。

陳沛然話打開「動感之刀」安全地圖，標示刀案嘅地點可以放大，只要點擊其中一把刀，就會顯示地點以及案情等相關資料，當中嘅紅色刀係代表2023年，黑色刀係代表2022年；然而隨住時日嘅變動，2024年嘅刀係紅色，而舊嘅刀案就係黑色。因此見到紅色刀較為密集嘅區域，即係反映近期嘅刀案比較多。而高風險嘅地區就係旺角、油麻地、深水埗、元朗同北區等。

佢話歸納咗百幾二百篇新聞報道，發現刀案通常係凌晨時分發生，而撇除同人爭執，唔少刀案受害人係有財物在身，例如過萬元嘅手袋，高達6位數字嘅現金、又或者腕上有價值幾十萬嘅名錶等等。由於有人講過「佢唔喺現場出現就冇事，去得嗰度就可能有呢啲風險。」所以佢語重深長咁話，如果已屆夜深，而又咁啱有財物或貴重物品喺身，都係早啲返屋企啦。佢又一再強調，製作安全地圖嘅目的係「最緊要人冇事」。