政府擬輸入逾萬建築運輸外勞　業界憂慮指應先保障本地工人飯碗

本港部分行業勞工短缺，政府檢視業界人力需求後，擬通過特別計劃在建築業和運輸業輸入過萬名勞工，涉及不同工種，包括紮鐵工和搭棚工等，另輸入數百名旅遊巴和專線小巴司機。建造業總工會理事長黃平今日(26日)在一個電台節目表示，就算要輸入外勞，都應該透過現有機制進行，工會調查顯示有8成本地勞工憂慮當局繞過勞顧會輸入外勞，會影響本地工人就業機會。

他認為，勞動力短缺有其他方法解決，例如工務工程不要一窩蜂推出及減慢施工期，可避免搶人手的情況出現，同時應培訓本地工人具備多種技能，使工程進入另一個工序後，工人可繼續開工。

另外，汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源亦在電台節目表示，應先保障本地工人就業才輸入外勞，包括改善工作環境及待遇，提高司機時薪至80港元，增加休息時間，以吸引年輕人入行。他認為即使放寬輸入外勞，亦未必能吸引外勞投身小巴司機的行業，因為本港生活指數高，來回兩地上班路途遙遠，本港與內地駕駛習慣亦不同。

專線小巴營運商車務營運總監陳志輝則對政府輸入外勞表示支持，並認為首階段只輸入500人只夠「止血」，希望爭取輸入1,000至1,500名外勞。他又指，現在小巴司機時薪已經普遍達80至90港元，但仍然難以招聘。