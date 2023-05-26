北角碼頭「滑梯」放生活動依舊　動物組織派傳單教尊重生命

不少善信會趁佛誕放生祈福，北角碼頭是其中放生熱點。東網記者今早(26日)在碼頭視察，發現有善信前來購買海鮮後，即場放落海中，亦有人乘船出海中心放生，有動物組織在現場向市民派發宣單，指出放生活動會導致生物因不適海洋環境而死亡或生病。

北角碼頭內的海鮮檔，今早已放出多箱海鮮，如魚、蜆及魷魚等，供善信購買，在旁邊亦備有一條「滑梯」，供善信使用，有人購買一箱海鮮後，隨即透過「滑梯」放入海中，有大有小的魚及魔鬼魚等，亦有人購買蜆後，以織籮放入海中放生，其中陳女士用約2,000港元購買了魚、魷魚及蟹等海鮮放生，已做了4,5年放生活動，她指不擔心放生的海鮮落海後會有不適，自己只是基於善心，不求功德，至於售賣海鮮的檔主則不願回答。

過往北角碼頭曾有不少被放生的魚或龜因不適海洋生態變成「放死」，甚至有人在碼頭邊用撈網打撈即場放生的海鮮，香港兩棲及爬蟲協會幹事黃朗研今早就到碼頭向市民派發宣傳單張，教導市民放生可導致生物死亡及痛苦，他指尊重每人的宗教信仰，但從以往的放生活動中，曾發現有不少被放生的生物，如魚及龜等，被救後都有生病甚至死亡的情況。

他指本港近年的放生活動已有改變，如善信喜乘船到海中心放生，放生的物種亦愈來愈大，如沙巴龍躉，但他指，不要以為海魚就容易適應海洋環境，因現時不少海鮮都是人工飼養，過往救起的巴西龜，亦發現體弱及有寄生蟲，呼籲市民尊重生命。