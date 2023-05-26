中環往長洲碼頭現百米人龍 新渡輪加密至最多每小時6班船

今日(26日)為佛誕假期，長洲太平清醮正日，亦是一年一度的飄色會景巡遊及搶包山比賽於3年疫後復辦，不少市民乘船前往長洲，於今早約9時半，陸續有一家大小、三五知己抵達中環前往長洲中的5號碼頭，前往碼頭的沿途出現長達百米人龍，現時已架設鐵馬，亦有多名職員在旁維持秩序。

蕭先生與兒子排隊上船，他說女兒今天會於飄色巡遊中做「色芯」，因此全家入長洲玩，現時心情暢快。他說半年沒去長洲，以往亦未曾於太平清醮入長洲玩，打算觀看飄色巡遊外吃喝玩樂。劉小姐亦首次與女兒於太平清醮入長洲遊玩，將會合母親同行，現時感到十分興奮。她說打算今晚看搶包山比賽，但沒打算今晚於長洲過夜，明早凌晨比賽完結便回家。今日天氣炎熱，最高氣溫料逾攝氏31度，劉說已準備小風扇及清水。

由於飄色會景巡遊將於今日下午約2時舉行，營辦來往長洲至中環渡輪服務的新渡輪預料，中環往長洲人流高峰集中上午10時至下午1時，將調動船隻會在太平清醮期間特別加密中環往來長洲之渡輪班次，於高峰期每小時營運接近6班船。新渡輪呼籲乘客抵達中環5號碼頭後，應耐心等候並遵照碼頭職員及警方指示進入碼頭登船。另外，新渡輪會於明日(27日)凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞「搶包山」比賽後離開。