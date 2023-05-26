獅隧下周日起實施易通行　當局指翌日周一上班上學才是真正考驗

繼青沙管制區及城門隧道相繼實施易通行不停車繳費系統後，獅子山隧道亦將於下周日（28日）凌晨5時起實行，所有人手收費亭及快易通車道將停止運作。運輸署署長羅淑佩今(26日)在電台節目表示，獅子山隧道實施易通後的翌日，即周一(29日)上班上學日，才是真正考驗，因為該隧道是大流量的隧道，「易通行」沒有那麽大威力，令隧道突然不塞車，車輛日後經過收費廣場只是更爽快。

她表示，由於獅子山隧道連接窩打老道、公主道，很多車輛在早上繁忙時間要經紅隧過海，有待三隧收費法案通過後，在年底實施不同時段不同收費，車流才有望改善。她又提到，已實施「易通行」的青沙管制區及城門隧道，每日車流合共有11萬架次，大部分駕駛人士已清楚有關安排，她呼籲餘下不足一成的車主盡快申請「易通行」。

她又稱，獅子山隧道於下周日實施易通行前的半小時，即凌晨4時半至5時，將全面封閉。此外，明晚(27日)10時起，該隧道會分階段封路，先封閉沙田往九龍方向道路，至翌日凌晨1時，再封閉九龍往沙田方向道路。封路期間將有執法人員在現場附近指揮交通，指示駕駛人士改用其他道路，約10條通宵巴士及小巴線受影響需改道，部分巴士站會臨時遷往其他地方，巴士公司已於車站張貼告示提醒乘客。