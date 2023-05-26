飄色巡遊疫後復辦　「色芯」手持大支票　諷刺港燈停電仍有獎金

長洲飄色巡遊於疫後3年後的今年復辦，約20台飄色今日(26日)下午2時由北帝廟出發，天文台錄得攝氏29度，平均紫外線指數是6，強度屬於高，但炎熱天氣並無阻礙市民觀賞飄色巡遊的雅興，沿途吸引大批市民及遊客圍觀，他們早有防暑準備，風扇仔、毛巾、太陽帽等紛紛出動，部分人更坐在巡遊路線所經的樓宇露台圍欄上欣賞，而各台飄色上擔任「色芯」的小朋友亦不停向他們揮手。

今年飄色會景巡遊由惠海陸同鄉會的「烈火雄心」打頭陣，穿上白衣襯衣，戴上頭盔的「救護員」與旁邊的消防員，表揚本港消防隊近期曾遠赴土耳其，協助拯救地震災民等。

另有小朋友扮成「財爺」財金官員，手持港燈530多萬港元大支票，諷刺港燈停電卻料能多袋數百萬港元獎金。亦有飄色以體育項目為主題，小朋友穿上得獎運動裝，化身成「小何詩蓓」，表揚香港女子游泳運動員何詩蓓在東京奧運取得100米自由泳與200米自由泳兩面銀牌，為首次有香港運動員能在單屆奧運能獲得超過一面獎牌。