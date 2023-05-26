平安包飾物搶手　100蚊租凳仔睇飄色　度假屋淡市呻「少人過夜」

長洲太平清醮吸引大批市民登島，長洲今午(26日)人頭湧湧，長洲碼頭對出變得水洩不通，人流帶旺島上市道。有平安包店推出阿華田凍平安包吸客，亦有手信店新推出特色平安包飾物，打側看顯示另類字句，寓意好人一生平安。另外，飄色巡遊所經的街道兩旁均逼滿人，店鋪擺出「凳仔」索價過百元。

東網記者於早上11時半抵達長洲碼頭，於飄色巡遊及搶包山復辦下，附近食肆商店均逼滿從市區抵達的旅客，有手信店內同一時間有數十人正挑選平安包飾物，店員收錢不停。島屋雜貨負責人黃先生提到，今年人流較過去數年佳，縱使街上實施人流管制，仍有不少人入店購物，反而不會所有人一下船便湧入舖，方便店舖服務顧客。最近新出兩款平安包飾物，一款正面看有「平安」兩字；側面看則有「好人」兩字，寓意「好人一生平安」； 另一款飾物同樣側面看有「HK」，客人一聽到介紹便會掃貨。

傳統平安包店郭錦記一早排滿人龍，數十名市民排隊購買10元一個的平安包。負責人郭先生表示，長洲人流大增，整個早上店員賣包無停手，預計生意較去年多40%，而店內員工繼續整包，保持新鮮製造。他又提到半個月前已開始買料、找人手做包，今年亦限量推出特色「阿華田冰心包」，僅供應約2,000個，期望於大熱天時既保平安又消消暑。紀念品方面，亦推出精品一筒麻雀，上有平安二字，寓意「一同平安」。

另外，飄色巡遊所經街道的兩旁坐滿人，有店舖以每位100蚊租「凳仔」予旅客欣賞飄色，有店員指其他舖位的凳仔價格或較低，但該店位置看飄色方便。觀光客溫先生獨自前來取飄色，認為100元一位價錢合理，最重要「不用曬太陽，又唔使同人逼」。

不過，新鴻運度假屋負責人叢太表示，今年太平清醮的人流較過去佳，不過「旺丁不旺財」，租屋的情況未如理想，更稱較過去數年的疫下的生意淡。叢太指，佛誕連周末周日三天假，不少人趁假期外遊，遊客多數來長洲拜神、買平安包，「個個夜晚都搭船返出去」，甚少人過夜，而暫時僅四人房全租出，料家庭客多過夜，二人房則有房沒人租。她提到今年渡假屋未有加價，一晚的雙人房約800元；家庭房則約1,000元，坦言市道不太好，經濟環境差，不敢加價。