搗販毒集團6倉庫拘4男　檢6.5億元可卡因及大麻花

執法部於周三(24日)至今日(26日)，在九龍區進行連串掃毒行動，搗破6個毒品儲存倉庫，檢獲約592公斤懷疑可卡因、及91公斤懷疑大麻花，市值超過6.5億港元，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕4名(25至32歲)本地男子，部分人有黑幫背景，4人於明日(27日)在觀塘裁判法院提堂。

執法人員表示，周三晚在觀塘巧明街一工商大廈內，截查一名從一分租單位離開的可疑男子，在該分租單位內檢獲120磚、每磚重約1公斤懷疑可卡因，拘捕該名報稱建築工人的姓蘇(32歲)男子。周四凌晨，人員在觀塘偉業街另一工商大廈內，截查2名準備離開一分租單位男子，在單位內發現大量急凍魚類貨物，並搜獲160包、總重約91公斤懷疑大麻花，因此拘捕該2名分別姓陳(25歲)及姓梁(31歲)男子，陳報稱建築工人，梁則任廚房工人。經初步調查相信，該2名男子剛完成利用急凍魚作掩飾的大麻花的分拆程序，以便稍後將毒品於市場出售。

另外，周四(25日)早上至今日凌晨，人員亦搜查由同一販毒集團操控，分別位於葵涌、紅磡、荔枝角及土瓜灣的4個同作儲存毒品的迷你倉，再檢獲472磚、每磚約1公斤重的懷疑可卡因，該些可卡因的包裝與在巧明街起出的可卡因包裝相同。另外周四下午，人員也在落馬洲支線口岸，拘捕一名欲潛逃內地的姓莊(32歲)本地男子，他報稱無業，其角色為協助販毒集團租用單位及迷你倉儲存及運送毒品。

人員調查得知，販毒集團利誘不同人士擔當不同販毒角色，包括租用倉庫、運送或儲存毒品，從不同倉庫轉移毒品等，他們分工微細，目的是切割開每各成員的參與度，增加執法難度，同時租用大批倉庫分開儲存毒品，以便分散風險，伺機遂步出貨。人員正追緝販毒集團幕後人士，務求將其一網打盡。