政Whats噏：甘文鋒到非洲開會　出門遇波折

屯門前區議員甘文鋒日前遠赴津巴布韋出席國際青年商會非洲及中東地區會議。儘管行程只得4日，但佢都把握空檔時間遊覽野生動物保護區，又陸空兩路細賞氣勢磅礴嘅維多利亞大瀑布！畢竟機會難得啊。然而佢今次出門，出發之時竟遇波折，猶幸冷靜應對並迅速尋找解決方法，否則旅程可能要告吹。

話說甘文鋒要到津巴布韋開會，然而香港並無航班直接可達，於是就計劃乘搭甲航空公司由香港前往印度孟買嘅航班，然後喺孟買機場同一客運大樓轉乘乙航空公司飛往津巴布韋嘅客機。為咗轉機過程更順利，出門前佢透過網絡預先辦理孟買方面嘅登機手續，兼且只帶手提行李上飛機，務求抵達孟買機場之後，只需移步往另一個登機閘口即可接續餘下旅途。

之不過，當甘文鋒準備登上飛往孟買嘅航機，就遭到甲航空公司嘅阻止，理由係佢欠缺印度嘅簽證。佢大惑不解，話事前查過孟買轉機毋須簽證，況且轉機過程毋須經過入境關卡。而對方就話轉機免簽證，只適用全程皆乘搭同一航空公司！甘文鋒不服，但又深感繼續爭論只係浪費時間。於是佢喺網上搜尋，發現另有航機由香港飛往埃塞俄比亞，繼而喺該國首都轉機往津巴布韋，二話不說立即購買機票，一於「另闢蹊徑」咁話。

儘管將原先購買嘅機票退票，發還金額大打折扣，而新路線前往津巴布韋，出發時間較原來安排遲咗一日。但甘文鋒抵逹當地後，仍可趕及進入保護區近距離觀賞野生動物，之前嘅不快心情即一掃而空，跟住過兩日就前往維多利亞瀑布。佢話坐直升機空中睇一轉，之後係津巴布韋入國家公園睇多轉，最後過埋境去埋贊比亞睇第三轉。佢話維多利亞瀑布太令人震撼，鬼斧神工不為過。