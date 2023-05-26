守護兒童學院開辦3個月　僅10名員工達到培訓時數要求

保護兒童會轄下「童樂居」多名職員前年被揭發虐待兒童，因應事件，保護兒童會今年1月進行改革，成立「守護兒童學院」，向專門負責照顧嬰幼兒的員工提供培訓，並設立每年完成指定培訓時數。守護兒童學院院長宗銳明表示，學院開辦3個月左右，只有約10名員工達到培訓時數要求，強調目前還處於起步階段，更多的培訓課程將陸續推出。

宗銳明表示，目前已有200多名員工參與培訓，培訓範圍包括「嬰幼兒發展」，佔整體課程的26%；「相關法規及標準要求」和「對嬰幼兒的及早介入和支援」主題則分別佔約20%。培訓還包括「員工個人成長及關愛自己」，譬如舉辦瑜伽課，讓員工在緩解壓力後能夠提供更好的服務；另外則包括工作坊、講座等。除學院提供的培訓課程外，員工還可以參加學院認可的外間課程。

宗續指，保護兒童會轄下28個服務單位，員工總數約700人，不同職級和工作領域的員工每年需要滿足不同的培訓時數要求，大多數員工在第一年必須完成至少10小時的培訓。

保護兒童會守護兒童學院顧問委員會成員鄭佩華表示，研究發現從事幼兒工作的時間越長，就愈容易進入「機械式」工作循環，不停做同樣的工作，當目標沒有達到時，很容易把情緒發洩到被照顧者身上。她認為，守護兒童學院對於培訓照顧幼兒的員工非常重要，因可令他們有機會反思和理順工作。