達35°C將推送「極端酷熱」通知　天文台料今年平均溫度偏高

香港天文台今日(26日)推出加強酷熱天氣警告服務，因應極端高溫的情況推出新的特別天氣提示，並更新警告的注意事項。當酷熱天氣警告生效時，如氣溫普遍會達到攝氏35度或以上的極端程度，天文台會發出特別天氣提示，並透過「我的天文台」流動應用程式推送通知，提醒公眾注意極端酷熱天氣並採取相應的預防措施。有長者服務機構提醒，應注意長者出現中暑的風險。

天文台指出，去年本港共有15日在天文台總部錄得最高氣溫攝氏35度或以上，是有紀錄以來最多；而隨着氣候持續暖化，預料今年全年平均溫度偏高，達到最高氣溫紀錄首10位的機會為高。天文台署理助理台長鄭元中補充，天文台發出酷熱天氣警告會考慮濕度、風力、日照等的因素。

長者安居協會署理行政總裁袁民光表示，長者屬於較易中暑的群組之一，酷熱天氣會增加長者的心血管負擔，特別是居住在較擠迫及沒有冷風設施住所屬高風險一族。袁續指，「一線通平安鐘」熱線今年4月份接獲約2,500宗，要求緊急送院服務，而今個月截至昨天(25日)下午6時，已有2,416宗。此外，該協會行政總裁王虹虹呼籲各位長者及其親友謹記留意天文台的最新天氣資訊，或可隨時按「一線通平安鐘」查詢當天天氣，以及相關健康資訊，希望大家互相守望，以保長者健康平安。