荃灣及西貢周末市集接連開鑼　兩地設逾130攤位及不同表演節目

今日(26日)是佛誕假期，連同星期六、日，港人今起可享至少3日短假。市民除了前往長洲觀賞太平清醮及搶包山活動，亦可前往由食環署及多個本地團體合辦的荃灣及西貢周末市集，免費入場之餘更可享受美食、遊戲攤位等與家人同樂。兩個市集共設逾130個攤位，售賣各類食品和產品，同場亦有各式不同的表演節目。

位於荃灣沙咀道遊樂場的「荃灣市集同樂日」今起一連3日舉行。荃灣各界協會主席陳曉津指，今次市集有超過70個攤位，其中逾10個為非牟利機構和學校義賣，另外60多個則為售賣各類食品、乾貨及濕貨等參展商，售賣食品及商品包括棉花糖、豆腐花等，亦有蔬果、日用品等，有市民到場購買和試食。此外，現場亦設有歌舞表演節目，以及兒童歡樂區、有獎遊戲攤位等。

除了荃灣，西貢亦自昨日(25日)起在市中心天后廟舉辦「西貢天后誕市集」，當中設有粵劇表演、天后誕傳統展覽，並有DIY工作坊、熟食及文化市集等逾60多個攤檔，市集將舉辦至下周一(29日)。食環署早前宣布，與本地團體合辦的周末市集於本周四起分別在西貢、荃灣及尖沙咀舉行，而尖沙咀的周末市集，則在下月17至18日於九龍公園廣場舉行。