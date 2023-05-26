佛誕長周末逾51萬人次出入境　落馬洲支綫過關一度要等4小時

今年佛誕假期為周五，打工仔可以連放3日假。截至今午(26日)4時入境處暫時錄得518,297人次出入境，當中羅湖最多人出境，逾8.8萬人次，其次為落馬洲支線亦錄得逾8.4萬；而入境方面，入境人次較少，或與內地佛誕並非假期有關，羅湖亦是最多人入境錄得超過2萬人次，其次為機場及落馬洲支線。

因應人流眾多，落馬洲支綫口岸暫時取消健康申報要求，過關的市民無需出示健康申報二維碼「黑碼」。中午時分，有海關職員在離境大堂協助疏導人流，並提醒過關需時約4小時。有市民到達口岸後得知要等4小時，決定折返香港，又指上月復活節假期期間只需半小時就完成所有程序。

出境人數暫錄得共391,805人，包括羅湖88,126人次；落馬洲支線84,767人次；港珠澳大橋49,554人次；深圳灣46,135人次；高鐵西九龍37,015人次；機場32,464人次；香園圍24,182人次；落馬洲12,736人次；港澳客輪碼頭12,464人次；中國客運碼頭2,705人次；及文錦渡1,657人次；而啟德郵輪碼頭沒有錄得出境人次。

入境人數暫錄得共126,492人，包括羅湖24,944人次；機場21,172人次；落馬洲支線20,495人次；港珠澳大橋15,645人次；高鐵西九龍11,693人次；深圳灣10,819人次；香園圍7,576人次；落馬洲7,370人次；港澳客輪碼頭4,460人次；文錦渡931人次；啟德郵輪碼頭837人次；及中國客運碼頭550人次。