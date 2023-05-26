佛誕假赴長洲半日遊　市民排隊購平安包　逾百人候船返中環

今日(26日)是佛誕，長洲迎來太平清醮及搶包山活動。在早上飄色巡遊過後，長洲碼頭外逾數百人等候渡輪前往中環，拉起長長達400米人龍，估計於加班船下，市民需輸候半小時至一小時。而《東網》記者所見，大部分人未有手持平安包或相關飾物手信。

正排隊離開的鄧太表示，一家大小來長洲玩，主要來游泳，亦有看飄色，期間吃了魚蛋、杧果糯米糍等，亦到了圖書館抖暑。她說小朋友最喜歡舞龍舞獅，自己則認為今年主題不算太特別，對運動員飄色最深刻。鄧小朋友說於長洲寄了信給自己，但沒有買手信予友人。鄧太一家於下午4時便離開，說因小朋友已疲倦，擔心遲走會等船時間更久。

長長人龍亦出現於售賣平安包的康蘭餅店，人龍由街口舖頭排至街尾，一度有逾百人等買包，隊長達200米，幸好太陽不算猛烈，等候的人不算太辛苦，或許因此碼頭未見人一袋二袋平安包。

羅女士買了10個平安包，打算派給鄰居親友，祝福親友平平安安、身體健康。她說排了接近20分鐘，街尾排到舖頭，但也不介意，只希大家開開心心，但她說沒打算買䠨他飾物手信，早上9時登島後主要飲飲食食，食齋過節，打算下傍晚離開，不留下今晚看搶包山。

林女士亦買了10個平安包。她與女兒鄧小朋友均說今年首次到長洲看飄色，認為小朋友均很漂亮，很象真，整個飄色巡遊很震撼。林說今午12時抵達，吃喝玩樂、看飄色後打算傍晚離開，期間使了約200港元，沒打算再買手信。