私家車疑楊屋道入錯線　斑馬線倒車掉頭險撞途人

駕駛者行車時須時刻謹記道路安全！有網民昨晚(25日)在社交平台上傳影片，指當日路經荃灣楊屋道時，過馬路之際發現一輛黑色私家車疑入錯線，逆線駛入相反行車方向的路口。惟司機當時為求「補鑊」，竟無視正在過路的途人及交通燈信號，於斑馬線倒車掉頭，而網民亦拍下事發經過，更直言：「差啲撞到我」。

事發地點位於楊屋道及眾安街交界，涉事黑色私家車疑因轉彎時入錯線，直接右轉闖入相反行車方向的行車線，而司機亦發現與來車的行車方向有誤，遂立即倒車掉頭。惟據網民拍攝的影片可見，司機倒車時行人過路交通燈的「綠色人像」正閃爍，他無視正在行人過路處的途人，公然倒車至斑馬線，且一度與拍片者非常接近，不過司機成功掉頭離開前，亦一度向途人揮手致歉。

不少網民看畢影片後，均紛紛批評司機的駕駛行為，並呼籲片主舉報，「呢啲人真係唔好揸車，害死人」、「問題唔係掉頭，係點會綠燈有人行緊時做」、「行人公仔綠燈都已經唔可以行車」。在本港，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。