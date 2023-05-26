午夜壓軸搶包山　十二健兒決雌雄　逾百人龍待觀賽

太平清醮壓軸重頭戲、新冠疫情3年後首復辦的搶包山比賽將於明日(27日)凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場足球場上演，12名健兒爭先登高14米的包山施展擒拿絕技，角逐「包山王」及「包山后」美譽。比賽前3小時，已有逾數百人輪候搶包山入場券，人龍長達200米，由冰廠路排至長貴路，不少人準備摺櫈、凍飲等，亦有部分人坐在地上或草叢邊等待，好不熱鬧。排頭位市民提早逾15小時前來排隊，稱已習慣。

長洲太平清醮壓軸搶包比賽即將於午夜舉行，大會將派發逾1,000張入場券，派券前3小時的時，已有百多人排隊輪候，排頭三位男士更於清晨已前來排隊。排頭位的市民張先生連續第10年觀賽，今日(26日)清晨6時許已乘搭頭班渡輪入長洲，排了逾15小時亦不覺疲累，亦準備了摺櫈、相機等架撐，準備稍後拍攝搶包山盛況。張笑言慣了早起排隊，又說三年沒包山，今年定必搶頭位觀賽。他又預計今屆男子組包山王將由首位「包山王中王」的參賽者郭嘉明奪得。

排第二位的市民蘇先生更於趁放假，昨日(25日)晚上已抵達長洲過夜，今早與排頭位的張先生一同前來排隊，稱搶包山自復辦起已年年來看比賽，過去3年即使沒搶包山亦有到長洲拜神，今年再遇到一同排隊的人感親切，「好似見返啲老朋友咁！」

另一市民湯先生則排於長龍的中段，稱已經排了半小時，期望能取得入場券，而他料仍需排多3小時才能看比賽，但不感到疲累，反而對搶包山比賽感到期待。於長洲玩了全日的他說，為了陪同內地的朋友，因而首次看搶包山比賽。至於排較後段的市民Kristy於疫前亦有於球場外圍看搶包山的習慣，今年趁復辦首次獨自排隊入場，她表示人龍的長度遠超預期，但仍期待近距離觀賞賽事「會更刺激、更正」，又稱雖然獨自入場，但身邊有眾多人陪伴，不會感孤單。

本次12名角逐「包山王」、「包山后」及「袋袋平安獎」的健兒分別為9男3女，包括9度奪「包山王」、首位「包山王中王」的男子組參賽者郭嘉明，以及上屆榮膺「包山后」的龔子珊，及過往多次奪冠的黃嘉欣。高14米包山分3個區域，分別是最頂層的9分包區、中層的3分包區及低層的1分包區，合共有9,000個仿真平安包。按照賽例，參賽者須在限時3分鐘內搶得最多分數的包，故一眾健兒均會以最快速度搶攻9分包區，再向下移動搶佔3分包，惟須注意是，如未能在限時返回地面，會被取消資格。