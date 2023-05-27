長洲搶包山決賽　鍾玉川膺「包山王」　黃嘉欣成「包山后中后」

疫後復辦的長洲太平清醮「搶包山」今日(27日)凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場足球場上演，十二名健兒登上包山，角逐「包山王」及「包山后」美譽。男子組參賽者、首位「包山王中王」郭嘉明因未能如是落包山而被DQ，失落疫後首個「包山王」，由鍾玉川爆冷奪得；女子組則由黃嘉欣重贏得「包山后」，更成為「包山后中后」。

全場觀眾倒數下，銅鑼一被文化體育及旅遊局局長楊潤雄敲響，9 男3 女選手如「蜘蛛俠」向上爬，爭取更多的最高的9 分包。不消一回包山頂已被摘得變光禿，選手開始向下發展，搶較低分的包及落山，3 分鐘限時一過，仍有至少3名選手未落地，須被取消資格。

大熱、首名「包山王中王」郭嘉明狀態大勇，最先爬至9分包區取包，雖然包袋裝得滿滿，但由於未能如時落包山，料被取消資格，失落疫後首個包山王，亦失去蟬聯包山王的機會。郭賽後認為涉及技術問題，指已預足時間50多秒下來，但因防墮扣太鬆，經常卡住。被問到會否失望？他指無辦法了，覺得不抵的，又說事前已跟技術人員商討，或許工作人員認為對爬上去好點。郭續指不會放棄，明年再戰，直至不能比賽或已滿足。

而疫後首個「包山王」封號由鍾玉川爆冷奪得，他曾於2018、2014比賽奪亞軍，亦於2013、2010年取得季軍。鍾玉川賽後指奪冠靠運氣、經驗，沒想過得獎，沒特別訓練。他說對防墮扣十分陌生，解扣浪費體能，阻礙比賽。鍾打算與家人吃餐飯，感謝家人親身支持。

多屆「包山后」黃嘉欣於2019複賽失手未能晉身決賽，今年再入選決賽，並再冠，而去年女子組包山后的龔子珊今年失落殊榮。黃嘉欣表示，奪冠後「終於鬆了一口氣」，過程很緊張、有壓力，對手亦很強。她又說過程想嘗試完成整個過程，「能一上一落是我的目標」。被問到防墮扣改後有否面對問題，黃指初賽亦有卡住的問題，影響當時名次，今次因此穿着了長褲，減少問題。她又說打算到與母親食飯，而未來會協助培訓新一代包山后。大會又設「代代平安獎」，頒予摘取最多平安包的參賽者，今屆由黎偉浚以最多121個包勝出。