石籬邨單位疑多番遭氣槍射擊　14歲少年落網檢6支氣槍及BB彈匣

執法人員於本周三(24日)接獲報案，指有人在葵涌區懷疑以氣槍將塑膠彈（BB彈）射向石籬邨一個住宅單位，事件中無人受傷或財物損失。人員經翻查閉路電視及深入調查後，以涉嫌管有仿製槍械，於葵涌區拘捕一名14歲少年。又據初步調查顯示，該被捕少年涉嫌管有仿製槍，並於上周六(20日)以及本周三，以氣槍射擊石籬邨石寧樓一個單位，他現正被扣留調查。行動中，亦檢獲6支懷疑氣槍以及相關塑膠彈彈匣。案件交由葵青區調查人員跟進。

葵涌石籬邨有居民於本周四(25日)在社平交台反映，指其近日接連被一名少年以「氣槍射門」的方式騷擾，並在貼文發布有關閉路電視片段，指已就事件報案及通知房屋署。據涉事住戶表示，其居於石寧樓一單位，連同本周三在內已3次被人用氣槍滋擾，每次均是大約在下午5時左右發生。據閉路電視片段可見，一名年約10多歲、身穿白衣的少年，當日手持一支疑似步槍的氣槍，走向事主單位的門外射擊，片中傳出多下響亮的聲音，少年之後隨即逃逸。

執法部門則表示，於本周三傍晚6時許接獲上址住户報案，後者在家中廚房工作期間聽到門外有氣槍聲，遂到門外查看但未有發現人蹤。封法人員到場發現門外留有BB彈，案件列「惡作劇」處理。另據悉，房署已在大廈大堂及相關樓層貼上通告提醒住戶，另要求保安多加巡查。