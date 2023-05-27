新手媽媽產後患乳腺炎　中醫調理可消炎止痛

新手媽媽餵哺母乳出問題，可能與炎症有關。基督教聯合那打素社康服務表示，乳腺炎是中醫外科常見疾病，中醫稱之為「乳癰」或「吹乳」，根據懷孕期及哺乳期可分為「內吹」和「外吹」。 按「癰」的定義，是陽實證的統稱。紅腫熱痛為一般常見症狀，有「成膿快，愈合速」的特點。中醫認為乳房屬陽明經，乳頭屬厥陰經，故疏肝理氣，清熱解毒為本病的基本治療法則，則未成可消，已潰易斂。中醫累積寶貴經驗，在治療上具有決定性優勢，根據病因及體質，用藥內外並用，配合火針治療，效果明顯。

乳腺炎多發生在初產婦的哺乳期，少數發生在懷孕後期，多因乳汁留滯所致。而導致乳汁留滯，則包括因患者乳汁分泌過多，嬰兒吮吸不盡而壅塞、乳頭破損而結痂，影響乳汁外洩而阻塞、嬰兒含乳而睡，吹風入內，致使乳汁凝滯不散而結腫，及嬰兒過早斷奶，乳汁留滯不化而結腫。至於懷孕期乳腺炎，中醫認為是胎氣旺盛上沖，致使乳房氣滯而結腫。必須按發病之因，對症治療，方能取得滿意效果。

成膿階段的乳腺炎，在腫瘍處紅腫熱痛，肌肉綳緊，中心呈波動感。此時應盡早排膿，成膿快而愈合亦速，手術排膿傷口大且難以愈合，火針治療具有明顯的優勢。傷口小愈合快，且火針具有強力消炎止痛作用，但必須對病情有充分了解。因過早排膿，反使膿毒難以盡泄，膿毒蘊結不清，可使病情纏綿不愈，但化膿後不及時清除膿腔，容易導致「傳囊之變」， 釀成變症。

乳腺炎久治不愈也會出現變症，久病至虛，腫塊不消，膿腔破損外潰，潰孔歷久不斂，甚則形成多個潰孔，互相貫通，形成竇道，滲出稀薄膿水，病勢纏綿，可伴有精神疲倦、低熱、納呆等全身症狀。

在治療上，症狀相同而病因各異，如嬰兒過早斷奶，疏肝理氣，清熱解毒之餘，加入回乳之藥，因乳頭破損而感染，則外邪乘虚而入。此時應先控制感染，配合外敷清熱解毒中藥。乳腺炎變症甚為棘手，臨床上應辨證求因，靈活運用，攻補兼施，發揮中醫治療的特點，從整體着眼，辨證施治，更能凸顯出中醫治療疑難病的優勢。