嚴打東九龍區違駕行為　拘4司機檢K仔及扣查1車

執法人員昨晚(26日)在東九龍區內展開打擊危險駕駛、超速駕駛、酒後及藥後駕駛的行動。約於同日晚上10時30分，人員於觀塘繞道發現並成功追截一輛懷疑高速駕駛的私家車，經初步調查，該名姓林(30歲)男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。人員同時發現該輛私家車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於九龍灣車輛檢查中心待候驗。

其後於深夜11時45分，人員於九龍灣觀塘道近福淘街對開發現一輛私家車形迹可疑，於是將其截停。期間，一名男乘客從車窗拋出一包由紙巾包裹、約0.5克的懷疑氯胺酮(俗稱K仔)。人員遂以涉嫌「藏毒」拘捕車上一名姓陳(33歲)男司機及一名姓許(50歲)男乘客，該名司機亦未能通過快速口腔液測試，同時涉嫌「在藥物影響下駕駛」被捕。

此外，人員亦於觀塘巧明街截停一名司機，經初步調查，他未能通過酒精呼氣測試，該名姓鄭(61歲)男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。4名被捕男子均已獲准保釋候查，須於6月下旬向執法部門報到。