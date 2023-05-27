專家指小波幅新冠疫情已見頂　正在高位橫行

本港近期出現新一波新冠疫情，確診個案出現小波幅，經歷一段上升階段後，政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日(27日)在電台節目表示，有關疫情已見頂，正在高位橫行，但難以估計持續時間。

他稱，目前新冠病毒即時繁殖率維持在1左右，即每名患者會傳染1人，而現時每日呈報確診個案約480至550宗，死亡病例日均新增約10宗。他指出，疫情小波幅將不斷重複出現，屬冠狀病毒特性，但預料感染後的嚴重程度會愈來愈低。

另外，香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，幼兒及長者的新冠疫苗接種率仍偏低，較年幼的群組接種率只得30%，從未接種的幼兒若受感染，有可能出現呼吸困難等情況，延遲治療會有危險。對於近日兒童感染呼吸道合胞病毒個案上升，他表示該病毒，通常在冬天、初春出現，在炎熱的天氣下仍有相關個案，令人「摸不着頭腦」。

另一政府專家顧問孔繁毅表示，今年流感的情況不算嚴重，原因與市民仍然保持衞生意識有關，很多市民在乘坐公共交通工具或室內時仍配戴口罩，很多院舍的長者亦已接種流感疫苗，流感疫情相對以往輕微。至於新冠疫情方面，他估計個案仍需要一段時間才會回落，而由於混合免疫屏障會隨時間下跌，本港可能會每半年出現一次新冠感染高峰期。