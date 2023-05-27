韋志成指市建局資金流將負數一段長時間　需靠借貸維持項目推展

市建局行政總監韋志成今日(27日)在電台節目表示，巿建局上一個財政年度前期款項收入較預期少，約有47億港元，他指出是由於樓市波動下，土瓜灣及上環項目收到的款項比預期低兩成，再加上觀塘商業項目流標所致。而巿建局未來數年將推出4個招標項目，以目前樓市預計，將少收數十億港元，因此市建局會進入借貸期，資金流會負數一段長時間，需借貸維持項目推展。

韋志成又提到，以同區7年樓齡作舊區住宅收購價的補償機制，會產生了很多問題，引起社會為何要用大量資源幫助有物業的業主換樓的質疑，有不少業主更一人持有十多個單位，亦沒有自費做樓宇維修。他稱，社會要運用很多資源幫助舊樓業主，但業主本身沒有做到應做的樓宇復修，加上機制沒有劃線，無論業主富裕與否，都可以享有同等的補償機制。

例如深水埗兼善里項目，收購呎價達16,000港元，但單位呎價只有8,000至9,000元。另外，旺角、油麻地項目中，總收購成本更加達到1萬億至1萬1千億港元，其中有4成多涉及7年樓齡補償，如果把資源投放到其他發展，包括造地後再支持舊區更新，可能更符合經濟效益，因此他認為要在適當時候檢討舊區重建收購定價。