政府料第4季訂未來運輸基建藍圖　推展3策略鐵路及3主要幹道

政府提倡以「基建先行」及「創造容量」的規劃方式推動運輸基建項目，以釋放主要運輸基建沿線新發展區的發展潛力，運輸及物流局局長林世雄今日(27日)在網誌透露，局方聯同路政署及運輸署已於3月底完成就策略性研究初步建議的公眾諮詢工作，正研究所收集的意見，包括有關不同走線的意見，並進行初步工程技術性評估，以優化建議項目，料於今年第4季制訂香港未來的主要運輸基建發展藍圖。

林表示，根據《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》的研究結果，隨着正推展及規劃中的鐵路及主要幹道項目相繼落成，加上將現有鐵路網絡提升至最高載運量，預期本港的鐵路及主要幹道網絡大致能滿足短期至中期直至2041年的運輸需求，而且大部分現時及預期出現的交通瓶頸將能得以紓緩。

他又提到，以長遠而言，就北部都會區內的東西連接、北部都會區與維港都會區的南北連接，以及將軍澳對外連接的運輸需求仍然殷切，故當局計劃推展3條策略鐵路及3條主要幹道，包括港深西部鐵路、中鐵線、將軍澳線南延線、北都公路、沙田繞道及將軍澳─油塘隧道。