長洲派平安包現人龍　市民捱夜等候稱值得　冀明年重現巨型包山

長洲太平清醮搶包山活動今日（27日）凌晨完結，長洲太平清醮值理會早上按照傳統，派發已祭祀的平安包給市民，早上約8時半已有約百人排隊等攞包，除了長者外，亦不乏年輕人及遊客。他們每人均獲發兩個包，打算食用及擺放，祈求平平安安。值理會派包約一小時便「清龍」，改巡遊向各家各戶派包。

根據傳統，吃了已祈福的平安包，會身體健康及平平安安，故吸引近數百名市民今早八時許，已到長洲北帝廟對開足球場曾排隊領取平安包，人龍排至附近街道，人龍長達百米。排首位的溫婆婆今早7時已經前來。她說每年都會來取包，風雨不改，祈求平安。所取得的平安包會吃及曬乾，吊於家外，能放一年，去年的包仍吊於門外。由於球場的3座包山維持「小包山」，每人只能取2個包，有別以往可取6個。

亦有遊客來長洲玩順道取包。馮先生表示，昨晚（26日）首次於太平清醮來長洲看搶包山，船上得悉今日派包，即興決定於沙灘過夜。他笑言過了難忘的一夜，指沙灘比較大風及多蚊，早上4時才睡着，5時便可看日出形容很「過癮」，亦不介意辛苦，只求平安及身體健康。盧婆婆則於9時才來，她說今日排隊的人數較去年多，希望明年能重現15米高巨型包山，增加氣氛。

長洲太平清醮值理會翁志明表示，該會原本打算如疫情期間一樣街上派包，但今早見到排隊人群，遂將平安包轉運至球場派發，而由於小包山較過去矮，僅提供4,000多個包，需要額外購買2萬個包後祈福再派。他指出，明年亦想重現15米高巨型包山，但指包山竹紮並不容易，打算完成今年太平清醮完結即開始籌備及聯絡其他師傅，強調價錢並非問題，稱今年原本造價由8萬港元加至13萬港元，可惜承辦家族因人手等原因中途拒絕，而大會亦會準備後備方案，包括將現有小包山加高。