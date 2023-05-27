批港府缺支援政策　即使生病唯有死頂　團體冀照顧者有喘息空間

本港近日再發生照顧者悲劇！美孚新邨雙屍案反映不少照顧者本身亦需要別人照顧。精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵今日(27日)表示，雖然政府於今年10月會將照顧者津貼計劃恒常化，並將金額提升至3,000港元，惟仍有大部分基層護老者仍然未合資申請。阮淑茵批評，政府仍沒有以照顧者為本的政策，照顧者使用不同部門或服務單位時要經多番審查，繁複的程序阻礙有需要的照顧者求助；而政府沒有完善全港照顧者的數據，亦致未能完善照顧者的政策和服務規劃，呼籲政府可以在各區舉行長者社區保母計劃，由社區的婦女為長者提供照顧服務。

政府於今年10月會將照顧者津貼計劃恒常化及提升金額。不過，阮坦言仍有一眾基層護老者未合資申請護老者津貼，因為有4大申請門檻未放寬，包括領綜援、長者生活津貼、領傷殘津貼的照顧者仍屬不合資格，並且要5年前開始申請長期護理服務才合資格。阮認為，基層照顧者的經濟壓力不容忽視，香港社區組織協會在2017年有關基層年長護老者的研究發現，近8成受訪護老者表示，照顧家中體弱長者後開支增加，最大開支分別是藥費、交通費及保健食品費用。當照顧者有病或有急需時，沒有緊急支援服務可以幫忙，以致照顧者即使自己患病或有事，都「死頂」。

對於今年10月政府設立的照顧者支援專線，阮坦言，若背後的支援服務無改善，擔心專線未必能真正支援到有實際需要的護老者；而政府現時提供約230個指定日間暫託名額和約330個指定住宿暫託宿位，並將於2023至24年度增加約30個日間暫託名額，惟供應遠未能應付需求。

阮建議政府亦需要發展其他類型服務，特別是發展社區資源，包括參考社協的長者社區保母計劃，由社工及其他專業人士為社區中有心服務長者的婦女提供訓練及支援，善用她們不用照顧小孩的時間，協助同區有需要的年長護老者。