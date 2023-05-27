偷渡集團5成員及4人蛇被捕　當中主腦內地落網

澳門執法部門及內地公安，破獲一宗協助偷渡犯罪集團案，5名集團成員及3男1女「人蛇」先後在澳門及內地落網。案情顯示，本月20日凌晨有犯罪集團成員協助「人蛇」偷渡澳門，其中2名非法入境者在龍爪角上岸後被澳門執法人員截獲。但負責開船的兩名分別姓李及姓何聯同2名非法入境者成功避過追截。在附近「接頭」姓楊男子，先後將4人送往路氹一間酒店及氹仔運動場一帶。

楊完成接載任務後，途經氹仔南光油站附近時，被執法人員截獲，他開車高速撞向執法部門車輛導致一名執法人員受傷後，成功逃去，將車輛停泊在路氹一間酒店停車場，再經橫琴口岸潛逃內地。

而在逃的2名非法入境者，於本月20日早上在路氹一間酒店房間被執法人員截獲。執法部門調查發現一名姓施(56歲)澳門男子於本月20至22日協助李及何三度轉酒店逃避追查，而李及何於本月23日偷渡返回內地。經內地警方協助追捕，在廣東將逃的李、何及楊擒獲，另拘捕一名集團主腦。直至本月26日，澳門執法人員於施的氹仔住所將其拘捕，他承認收取報酬協助李及何逃走，但拒絕透露報酬金額。案中被捕男女，除報稱司機的施為澳門人外，其餘均為內地人(20至40歲)，其中兩人在2021及2022年因逾期逗留被判禁入境4年。