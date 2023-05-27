6.5億元可卡因大麻花案　4男涉販運危險藥物　還押至9.4再訊

執法部門於周三(24日)起一連3天，在九龍區進行連串掃毒行動，搗破多個毒品儲存倉庫，檢獲約592公斤懷疑可卡因、及91公斤懷疑大麻花，市值超過6.5億港元，當中有部分大麻花疑隱藏於急凍魚內作掩飾。執法人員亦以販毒罪，拘捕4名懷疑涉案的本地男子並分成兩案，今早（27日）解往觀塘裁判法院提訊，暫毋須答辯。裁判官按控方申請把兩案均押後至9月4日再訊，以等候進一步調查，當中包括等候涉案毒品的政府化驗所及法證報告，另外亦須提取相關的閉路電視紀錄，4名被告均須還押。

4名被告分別為陳浩賢（20歲，地盤工人）、梁嘉豪（31歲，廚師）、莊少鵬（32歲，無業）及蘇鑫鴻（32歲，地盤工人）。首3名被告被控於2023年5月25日，在觀塘偉業街126號越聯工廠大廈4樓416室，非法販運危險藥物。莊另被控與蘇於2023年5月24日，在觀塘巧明街95號世達中心8樓806室，非法販運危險藥物。除陳浩賢有保釋申請外，其餘3人均無申請保釋，陳的申請最終亦被拒。

執法人員於周三晚先在觀塘巧明街的工商大廈內，截查1名從分租單位離開的可疑男子，在該分租單位內檢獲120磚、每磚重約1公斤懷疑可卡因，並拘捕該男子。至周四凌晨，人員在觀塘偉業街另一工商大廈內，截查兩名準備離開分租單位男子，在單位內發現大量急凍魚類貨物，並搜獲160包、總重約91公斤懷疑大麻花，並拘捕該兩人。經初步調查相信，兩人剛完成利用急凍魚作掩飾的大麻花的分拆程序，以便稍後將毒品於市場出售。同日下午，人員亦在落馬洲支線口岸，拘捕另一名準備到內地的懷疑涉案男子。同日至昨日凌晨，人員亦搜查疑由同一販毒集團操控，分別位於葵涌、紅磡、荔枝角及土瓜灣的4個同作儲存毒品的迷你倉，再檢獲472磚、每磚約1公斤重的懷疑可卡因，該些可卡因的包裝與在巧明街起出的可卡因包裝相同。

案件編號：KTCC 989,990/2023