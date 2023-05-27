謝展寰稱與兩電商討公司分擔燃料成本　擬修改停電獎懲機制

政府下月將會開始與兩電進行利潤管制協議中期檢討。環境及生態局長謝展寰今日（27日）出席電台節目時表示，過去兩年國際能源危機令電費上升，同時令市民負擔亦有所增加，故會與兩電商討，是否能在能源危機情況下，負擔部分價格成本。至於早前港燈因人為錯誤而導致上月港島大停電，電力公司卻因及時修復可獲獎勵而惹來社會討論，謝承認現行機制未有考慮事故成因，會在中期檢討期間提出修訂要求。

因應過去兩年國際能源危機電費上漲，兩電被外界多番批評「加快減慢」。謝展寰認同將能源成本全數轉嫁市民並不理想，因此會與兩電商討由兩電可否負擔部分價格成本。不過，謝表示現行8%的准許利潤會實行至2033年，若要在中期檢討調低會有困難，又不同意有意見指將電費加價上限限制在通脹升幅，擔心會影響兩電投資，不利長遠供電穩定性。

謝展寰又表示，現有電力公司修復故障的獎懲機制有需要檢討。對於上月港島廣泛地區半夜停電一小時，港燈卻可獲獎勵，謝同意機制未考慮事故成因，有可能出現類似去年元朗電纜橋火警，致新界西北大規模停電等事故規模因素。謝展寰稱會在兩電利潤管制協議中期檢討期間提出要求修訂，相信兩電會考慮公眾觀感等因素，展現誠意討論。

垃圾徵費方面，謝展寰稱指定膠袋生產商招標早前已經截止，共收到40多份標書，而在政府取消膠袋要在本地生產的條款後，成功降低3至4成生產成本，有效抵銷指定綠色膠袋3%的額外成本，有信心可以成功批標，令垃圾徵費可以在今年內實施。