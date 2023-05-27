政Whats噏：街坊仍嗌議員　麥美娟：都係一句啫

新一屆政府上任差不多一年，但睇嚟市民對眾多局長嘅印象未係好深刻。好似民政及青年事務局局長麥美娟(Alice)咁，落去佢以前服務過嘅社區，班街坊仍然係叫佢「麥議員」。

Alice喺社交平台貼文，話今日(27日)趁有空檔返去熟悉嘅社區，仲去咗到區內老字號茶餐廳買至愛嘅椰絲奶油包做午餐。咁啱路過巴士站，候車嘅乘客同佢打招呼：「麥議員，你買嘢呀？」再行前又有個街坊：「麥小姐，記唔記得我住安蔭邨呀？」

行到茶餐廳買買麵包時，茶餐廳老闆問：「你今日放假呀？」當佢買完麵包轉身走嘅時候，有個婆婆路過話：「喂麥美娟喎，你做咩食麵包唔食飯呀，幾忙都正經食餐飯啦！」之後當Alice上車時，就帶咗一大袋麵包、糯米糍嘞！仲有，佢話係滿滿嘅街坊情，社區情。

之但係，冇街坊叫Alice做麥局長喎。可能佢都察覺呢點，喺貼文最後嗰段話「無論街坊稱呼我麥議員、麥小姐、麥美娟、麥局長，其實都係一句啫，我仍是我，最緊要『幫到你』！」又真係好難講嘅，佢做過葵青委任區議員、直選區議員同立法會新界西直選議員，做過咁耐地區工作，班街坊可能一時改唔到口都唔奇。