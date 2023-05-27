大灣區專題研習比賽　協恩與聖保祿分獲初級組及高級組冠軍

由香港青年協會主辦，田家炳基金會贊助的「粵港澳大灣區專題研習比賽」今日(27日)舉行頒獎禮，初級組及高級組的冠軍分別由協恩中學及聖保祿學校的隊伍奪得，兩隊更同時獲得最佳匯報獎。

今次比賽各參賽隊伍的專題研習均花盡心思，包括訪問專業人士、進行問卷調查等。初級組的協恩中學隊伍訪問多名香港運動員，表達本港的體育場地、教練和運動醫療團隊資源不足，建議實行大灣區資源互通，並舉行大灣區運動會，促進兩地交流合作，推動運動產業發展。

高級組的聖保祿學校隊伍則提議設計能源收集感測器，將感測器設置在鐵路或道路下方，令普通道路升級為智能道路後，以檢測和吸收車輛通過時產生的機械振動，並轉換成電能，期望有效在本地和大灣區推廣綠色能源，以實現可持續發展及碳中和目標。

比賽吸引近200位來自23間中學共41支隊伍參加，每隊由4至6名中學生組成，分為初級組（中一至中三）及高級組（中四至中六），每個組別各有8支隊伍晉級決賽。比賽主題分為「體育發展」及「綠色灣區」，各參賽隊伍透過專題研習，包括資料搜集、撰寫報告或多媒體製作等多元互動方式，深入認識大灣區的發展，最後以口頭提案的比賽形式競逐獎項。評審團根據內容、表達及創意三方面進行評分。