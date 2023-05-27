無成員「接捧」參加換屆選舉　公民黨今宣布清盤解散

成立超過17年的公民黨，由於未有黨員願意「接捧」參加立法會換屆選舉，在今日(27日)特別會員大會後正式宣布解散，該黨壽終正寢。盛極一時的公民黨曾在立法會最多佔6席，更一度成為區議會第二大黨，惟及後在公民黨多名成員被指，涉嫌違反《港區國安法》被捕，黨內領導層出現真空狀態，由盛轉衰。公民黨主席梁家傑會後表示，今日出席可投票總人數為31位，獲30支持，1位棄權，換言之有逾四分三黨員贊成自願清盤，議決已獲通過並委任清盤人，在計算完資產後，會捐出未用完資產做慈善。

該黨的前身為45條關注組，主要由法律界以及各類專業人士組成，在2003年組織反對《基本法》第23條立法，又在2004年以45條關注組名義派員參加立法會選舉，奪得6席。

在2006年公民黨正式成立，又名為「大狀黨」，因骨幹成員為多名「大狀」包括梁家傑、余若微、湯家驊及吳靄儀等人，並於2007年首次以公民黨名義派出時為議員的梁家傑參加行政長官和區議會選舉，雖然未能成功當選，但該黨在翌年2008年立法會選舉中取得頗高的得票率，成為當時第3大政團，而在2012和2016年，該黨亦取得6席議席。

2019年反逃犯條例修訂事件爆發，公民黨在同年的區議會選舉中取得32席，為區議會第二大黨，為歷屆之最。不過，在2020年政府取消4名立法會議員的資格，當中3名均為公民黨成員，包括黨魁楊岳橋、郭家麒和郭榮鏗，指其有宣揚或者支持「港獨」主張、或具有其他危害中國國家安全等行為。其後非建制派集體辭職，公民黨立法會議席亦告「清零」。

在2021年公民黨多名骨幹成員，如楊岳橋、郭家麒及譚文豪等人，涉參加民主派25+初選被指違反《港區國安法》被捕，至今仍被還押。而在還押期間，楊岳橋、郭家麒、譚文豪和李予信發公開信，提出解散公民黨。但時任公民黨主席梁家傑則回應稱，黨內曾就解散公民黨反覆討論，但最後決定保留公民黨。

及後，梁家傑又表示，由於7名現任執委無人願意留任，無人報名參選，將成立臨時執委會，提出將「公民黨有限公司」清盤。