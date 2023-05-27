公民黨前成員郭榮鏗曾阻撓內會選主席　陳淑莊佔中案罪成被譴責

立法會民主派4大黨團之一的公民黨曾盛極一時，亦曾參與多個民主派政治運動，包括作為組織者之一的2010年「5區公投」、否決2015年政改方案、在2020年，時任立法會內務委員會副主席郭榮鏗被指阻撓內務委員會選舉主席，令內會停擺半年，及後郭更被褫奪議員資格，已退黨的郭榮鏗已離港往海外，而曾因違法佔領中環案(佔中案)被判囚8個月、緩刑兩年的陳淑莊則身在台灣，大律師公會早前向會員發出通告，指大律師紀律審裁組裁定其行為或致大律師職業名聲受損，已下令譴責陳淑莊。

民主派在2010年以「爭取真普選」為由發起「5區公投」，港島區陳淑莊、九龍東梁家傑、九龍西黃毓民、新界東梁國雄及新界西陳偉業辭任立法會議員，時任公民黨黨魁余若薇擔任行動總發言人。補選於同年5月16日舉行，5人以大比例得票重返立法會。惟於同年5月17日，政府表明針對「5區公投」要堵塞「漏洞」，2012年提出限制所有辭職議員於半年內參選，並於立法會進行三讀通過。

但作為公民黨創黨成員之一的湯家驊表明反對5區公投，在他跟隨泛民主派投反對票及否決2015年政改方案後，確認退出一手創辦的公民黨及辭任議員，他指「自2009底，我開始察覺公民黨所走的路線，與當日創黨的理念日漸偏離」。

及至2020年發生內會主席選舉風波，因內會主席尋求連任，由郭榮鏗代為主持會議，繼而發生一連串拉布、口角、碰撞事件。最終立法會主席梁君彥引用《議事規則》第92條，直接委任財務委員會主席陳健波主持會議。而郭榮鏗尋求立法會連任時被選舉主任裁定提名無效，於當年7月30日喪失立法會議員資格，其及後宣布退出政圈，2021年宣布退黨。

在2014年佔領運動期間，身兼大律師的陳淑莊涉及「煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，在2019年候判期間陳淑莊發現左腦有腫瘤要進行手術，法官獲准押後判刑，而最終將她判囚8個月但准緩刑兩年。在2020年立法會延任運作至少一年，惟陳以個人健康及家庭為由，拒絕延任及退出公民黨，公布正式退出政壇。其後更離港前赴台灣，有指她轉做飲食業。

由於佔中案被判罪成 ，大律師公會早前向會員發出通告，指大律師紀律審裁組裁定其行為或致大律師職業名聲受損，已下令譴責陳淑莊，陳已向大律師公會支付14萬元訟費。

另一名創黨成員、法律界前議員吳靄儀夥同另4人出任已解散的「612人道支援基金」信託人，去年底被控一項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，經審訊後被判罪成，5名信託人各罰款4000港元，但5人均不服定罪向高等法院提出上訴。